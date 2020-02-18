استعد للتضحية.. 18 فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك و نصيحة الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم 18 فبراير في علم الأرقام..













شخصية اليوم في علم الأرقام..





إذا كنت مولودا في يوم 18 فبراير فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا وحماسا وروح شجاعة. لديك أيضا استعداد للتضحية وفي قلبك متسع كبير للعاطفة، فقط انتبه لأنك تميل للغضب سريعا.





نصيحة:



