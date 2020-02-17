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حوادث

الإعدام شنقًا لجزار قتل عجوزًا لسرقته في كفر الشيخ

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:44 م
الاعدام شنقا
الاعدام شنقا
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محمود زيدان

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة، اليوم، بمعاقبة جزار بالإعدام شنقًا؛ لاتهامه بقتل عجوز عمدًا، وذلك عقب أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.


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وتعود أحداث القضية، رقم 26727 لسنة 2019، جنح مركز دسوق، والمقيدة برقم 2206 لسنة 2019، جنح مركز دسوق، إلى شهر يوليو 2019م، عندما تلقى مدير أمن كفر الشيخ السابق، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من "ح.م" 48 سنة، عامل بالأوقاف، باكتشاف وفاة خاله "ا.س" 70 سنة، بالمعاش، أثناء توجهه لزيارته للاطمئنان عليه.


وانتقلت القيادات الأمنية بكفر الشيخ، لموقع الجريمة، وتبين وجود الجثة مسجاة أرضًا، داخل غرفة نومه بالطابق الأرضي بمنزله المكون من طابقين، وفي حالة تحلل وانبعاث رائحة كريهة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وتبين سلامة جميع النوافذ، وأن محتويات دولاب الغرفة ملقاة على الجثة.


بانتداب مفتش الصحة، أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة، كون الجثة قيد الوفاة منذ فترة لا تقل عن 3 أيام، ما يصعب التعرف على الإصابات الظاهرة بها، وبمناقشة نجله "ح.ا" 35 سنة، عامل بمصنع بالإسكندرية، أفاد أن والده يقيم في المنزل بمفرده، ولا يعرف سبب الوفاة، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة، م.ف 30 سنة، جزار، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق، سبق اتهامه في قضية سرقة ومطلوب للتنفيذ في قضية تبديد والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس سنة.


ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، الذي اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، بدافع السرقة، وأنه سرق 2000 جنيه من المجني عليه، وهاتف محمول خاص، وأرشد عن المسروقات، وجرى ضبط الهاتف ومبلغ 1630 جنيهًا، وتم حبسه احتياطيًا، وأحيل إلى محكمة الجنايات، وتم نظر القضية على مدار عدة جلسات، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

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