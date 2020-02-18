الرقابة على المصنفات: يجب تعديل القوانين لردع الإخلال بالتعديلات على كلمات الأغاني.. فيديو

قال خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات، إن كلمات أي أغنية تأتي للرقابة على المصنفات للموافقة عليها.





وأضاف خالد عبد الجليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"|، :" لابد من تعديل القوانين من أجل تواجد عقوبة رادعة للإخلال بالكلمات والتعديل الذي تم الاتفاق عليه لأن القوانين لم يتم تطويرها منذ 1957".





وتابع خالد عبد الجليل:" نحن نحتاج إلى آليات تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة وذلك للسماح بالحرية المنضبطة لتوفير مناخ نقي".





وتابع خالد عبد الجليل:" 90% من كلمات اغاني المهرجانات والكليبات على اليوتويب لم تمر على الرقابة على المصنفات".





وأكمل خالد عبد الجليل:" 90% من كليبات قنوات الأغاني على النايل سات لم تمر على الرقابة على المصنفات".





ولفت خالد عبد الجليل إلى ان هناك الاف الاغاني يتم نشرها على اليوتيوب ولا يمكن السيطرة عليها بشكل واضح"، مضيفا:" ما أستطيع فعله هو تحرير محاضر لتلك الأغاني والكلمات فقط لا غير، وليس لدينا سلطة منع بث المهرجانات على اليوتيوب"