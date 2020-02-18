أمريكا وطالبان.. تجدد الهجمات رغم التوصل لهدنة.. توقيع مرتقب لاتفاق نهائي ينهي أطول حرب في تاريخ واشنطن

- طالبان وأمريكا على وشك التوصل لاتفاق هدنة





- طالبان تشن هجوما على القوات الأفغانية رغم الاتفاق





- اتفاق على إطلاق سراح سجناء طالبان مقابل هدنة في أفغانستان









يبدو أن الولايات المتحدة على وشك إنهاء أطول حرب في تاريخها، فبعد سنوات من التواجد الأمريكي في أفغانستان ومحادثات مع حركة طالبان تعلن أطراف الصراع التوصل لاتفاق قد ينهي تلك الحرب الدامية.





أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى يوم الجمعة توصل أمريكا وحركة طالبان إلى اتفاق هدنة، سيدخل حيز التنفيذ "قريبا جدا"، وقد يقود إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.





أنفق الجيش الأمريكي مبالغ طائلة منذ تواجد قواته في أفغانستان بداية من 2001، حيث تشير التقديرات إلى أن واشنطن أنفقت نحو 500 مليار دولار على ذلك الصراع.





وتؤكد حركة طالبان أنه تم التوصل في الأيام الأخيرة في الدوحة، إلى التفاصيل النهائية لاتفاقية الهدنة في أفغانستان، بين ممثلي الحركة والولايات المتحدة.





وتنقل شبكة "سي ان ان" عن أحد مسؤولي طالبان قوله إن "التوقيع تم تحديده مبدئيًا في 29 فبراير، مع بدء المحادثات الأفغانية المزمع إجراؤها في 10 مارس"، مضيفا أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان قبل بدء المحادثات الأفغانية.





ورغم ذلك الإعلان من قبل الطرفين، لا يزال الصراع مشتعل في أفغانستان، حيث شن مسلحون من طالبان هجوما على قوات الحكومة الأفغانية ليل الأحد، وقال قادة الحركة إن عملياتهم ستستمر لحين تلقيهم توجيهات جديدة بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة لخفض العنف في البلاد.





فيما يقول قيادي بطالبان "لم تبلغنا القيادة بأي رسالة بشأن وقف لإطلاق النار"، حيث تواصل الجماعات المسلحة شن الهجمات كما هو مخطط.





وهاجم مسلحون من طالبان قوات أفغانية عند نقطة للتفتيش في إقليم قندوز شمال البلاد، وذكر بيان للمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن الهجوم أسفر عن مقتل 19 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينما وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية وقوع الهجوم في بيان لكنها قالت إن عدد القتلى خمسة فقط. وأضافت أن ضربات جوية تم تنفيذها على مواقع للمتشددين ردا على الهجوم.





إضافة إلى ذلك، أصدر متحدث باسم طالبان بيانا الاثنين أعلن فيه إسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية في إقليم نيمروز لكن مسؤولا هناك قال إن الهليكوبتر قامت بهبوط اضطراري ولم تتعرض للهجوم.





ورغم استمرار ذلك الصراع، يقول نائب رئيس مكتب طالبان في الدوحة مولوي عبد السلام حنفي إن دعوة سترسل لزعماء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول إسلامية ودول جوار لحضور مراسم التوقيع.





وأوضح "بمجرد توقيع اتفاق سلام، ستفرج الولايات المتحدة عن خمسة آلاف من أسرانا وسنفرج عن ألف من أسراهم".





وفي حال تنفيذ الاتفاق، فإن ذلك يمهد الطريق لمزيد من الخفض في عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، وهو هدف يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ انتخابه، ودائما ما يتعهد بإنهاء الحروب الأمريكية في الخارج.





لكن يرى مراقبون أن طريق التسوية بين واشنطن وطالبان لا يزال طويلا، ويصعب على أمريكا انهاء هذا التواجد العسكري المستمر منذ نحو 20 عاما في أفغانستان، ودخلت ذلك البلد عقب هجمات سبتمبر مباشرة.





وتشير التقديرات المبدئية إلى أن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والبالغ نحو 13 ألف سينخفض إلى أقل من 9 آلاف، وذلك سواء تم الاتفاق على الانسحاب الأمريكي نهائيا أو لم يحدث.





وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه قد يتم تعليق "الجزء الهام من عملياتنا" في أفغانستان، لكنه أوضح أن "الساعة لم تحن بعد" وكان هناك حاجة لمزيد من المشاورات حول تحديد الموعد.



