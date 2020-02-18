مشاجرة بين عائلتين .. عودة الهدوء لقرية بعد إطلاق نار على شخص فى أسوان

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان فى السيطرة على مشاجرة وقعت بين عائلتين بمركز إدفو شمال أسوان، والتى أسفرت عن إصابة مزارع بطلق نارى.









وترجع وقائع المشاجرة عندما تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتى الحجيرات و الكلاحين بقرية الرى بالرش التابعة لمركز إدفو، بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية إلى موقع المشاجرة بالقرية حيث تم فرض طوق أمنى بمحيط القرية , وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمكان الواقعة للسيطرة على لموقف ، وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص من طرفى المشاجرة وإعادة الهدوء إلى القرية.





وأسفرت المشاجرة عن إصابة "حسن.ج" من عائلة الكلاحين بطلق نارى، تم نقله على أثرها إلى المستشفى، ومن خلال التحريات الأولية للمباحث حول الواقعة تبين أن سبب المشاجرة التى استخدم فيها الشوم والعصى وبعض الأسلحة النارية، خلاف على ملكية أرض بين عائلتى الحجيرات والكلاحين بالقرية، أدت إلى وقوع مشاجرة بين العائلتين، وقيام المتهم "هانى.ح" من عائلة الحجيرات، بإطلاق النار على المصاب.





تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.