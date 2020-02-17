بيبعدوا عني.. معاناة صينية عايشة في مصر بعد انتشار كورونا..شاهد

حلت الإعلامية الصينية "فيحاء وانج" من مجموعة صين للإعلام، ضيفة على الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "رأى عام" والمذاع عبر قناة "تن".





وقالت فيحاء وانج خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد،:"الشعب الصيني لديه الإستعداد الكبير للطوارئ والأزمات فى كل الاوقات الصعبة، موضحة انه من صفات الصينين التكاتف فى اوقات الشدة، حيت تم بناء مستشفى بعد أزمة كورونا فضلا عن تحويل عددا من المدارس والملاعب ومراكز طبية لإستقبال الحالات الخفيفة.





ونوهت الإعلامية الصينية إلى انها كانت تنوى السفر للصين لقضاء عيد ميلادها ولكن ظروف وملابسات فيروس كورونا منعها من السفر.





وتابعت:"الأرقام تشير إلى إنخفاض أعداد المصابين الجديدة لمدة 13 يوما على التوالي، بالإضافة إلى انحسار انتشار المرض فى المقاطعات".





كما وجهت الإعلامية الصينية الشكر للقيادة المصرية على تقديمها مساعدات طبية إلى الصين تصل الى 10 أطنان، مضيفة:"بعد المصريين يخافون من التعامل معي ويبتعدون بمجرد رؤيتى فى الطريق لكنى أتفهم ذلك".