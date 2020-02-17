AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيبعدوا عني.. معاناة صينية عايشة في مصر بعد انتشار كورونا..شاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:40 م
إعلامية صينية
إعلامية صينية
Advertisements
حمزة شعيب
حلت الإعلامية الصينية "فيحاء وانج" من مجموعة صين للإعلام، ضيفة على الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "رأى عام" والمذاع عبر قناة "تن".

وقالت فيحاء وانج خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد،:"الشعب الصيني لديه الإستعداد الكبير للطوارئ والأزمات فى كل الاوقات الصعبة، موضحة انه من صفات الصينين التكاتف فى اوقات الشدة، حيت تم بناء مستشفى بعد أزمة كورونا فضلا عن تحويل عددا من المدارس والملاعب ومراكز طبية لإستقبال الحالات الخفيفة.

ونوهت الإعلامية الصينية إلى انها كانت تنوى السفر للصين لقضاء عيد ميلادها ولكن ظروف وملابسات فيروس كورونا منعها من السفر.

وتابعت:"الأرقام تشير إلى إنخفاض أعداد المصابين الجديدة لمدة 13 يوما على التوالي، بالإضافة إلى انحسار انتشار المرض فى المقاطعات".

كما وجهت الإعلامية الصينية الشكر للقيادة المصرية على تقديمها مساعدات طبية إلى الصين تصل الى 10 أطنان، مضيفة:"بعد المصريين يخافون من التعامل معي ويبتعدون بمجرد رؤيتى فى الطريق لكنى أتفهم ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشار كورونا.. بيان عاجل من ألمانيا لمواطنيها

باللغة العربية.. إعلامية صينية تشرح كيفية الوقاية من فيروس كورونا

باللغة العربية.. إعلامية صينية تزف خبرا سارا عن علاج فيروس كورونا

دقيقة حداد.. صدى البلد يشاطر الشعب الصيني الأحزان في ضحايا فيروس كورونا

إعلامية صينية: حكومة بكين المركزية وفرت 640 مليون دولار لمكافحة انتشار كورونا

إعلامية صينية لــ «صدى البلد»: نجحنا في اكتشاف علاج لــ كورونا ولدينا الثقة بالانتصار على الفيروس.. استجابة المواطنين عالية للإجراءات الوقائية والأطباء لديهم خبرات متراكمة في علاج أمراض مشابهة

ترشيحاتنا

مى كساب تكشف حقيقة انفصالها عن اوكا

تدخين ام وراثة.. معلومات صادمة عن مرض حمو بيكا واعراضه غير المتوقعة

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر

بعد قرار وقفه.. عمر كمال يتحدى نقابة الموسيقيين ويطرح أغنية جديدة.. فيديو

رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها ..فيديو

حث عليها الرسول.. 21 كلمة عند سماع الأذان تغفر ذنوبك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر

بعد إعلان كهربا ارتباطه بها .. 20 إطلالة تبرز أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر.. شاهد

طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع