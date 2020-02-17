AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اخبار البرلمان.. تحرك عاجل بسبب «بنت الجيران».. دعم 50 ألفا لمن يشتري سيارة كهربائية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:49 م
حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الهجوم عليهما.. حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن خطأ حفل الاستاد .. فيديو

تعليق أحمد موسى على منع مطربي المهرجانات من الغناء

أخطر من كورونا.. متحدث النواب يعلق على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

طارق مرتضى: إذا لم نواجه المهرجانات سيصبح تراثنا سيكا وشطة وبطة

أحمد موسى: أغاني المهرجانات وراء تخريب العقول وانتشار البلطجة.. فيديو

أحمد موسى يهنئ عمرو دياب بالألبوم الجديد: يحافظ على الذوق العام.. فيديو

ترشيحاتنا

بالأسود الساحر.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة من باريس.. شاهد

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع.. والزمالك هيكسب السوبر المصري.. فيديو

تدخين ام وراثة.. معلومات صادمة عن مرض حمو بيكا واعراضه غير المتوقعة

بسبب حسن شاكوش.. شاعر يعلن توقفه عن التأليف واعتزال المهنة على الهواء

لماذا لم يذكر اسم حواء في آية «فتلقى آدم من ربه كلمات»؟.. أسرار لا تعرفها

بعد إيقافه.. عمر كمال: مطلوب مني كل يوم ادفع 40 الف جنيه.. ده خراب بيوت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر

بعد إعلان كهربا ارتباطه بها .. 20 إطلالة تبرز أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر.. شاهد

طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع