اخبار البرلمان.. تحرك عاجل بسبب «بنت الجيران».. دعم 50 ألفا لمن يشتري سيارة كهربائية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 17 فبراير:بسبب أشرب خمور وحشيش..تحرك برلمانى عاجل ضد "بنت الجيران"بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيهإسكان البرلمان تعلن إنشاء جهاز لتنظيم الإعلاناتإسكان البرلمان توافق على إعفاء الإعلانات الخاصة بالعقار من الترخيصإسكان النواب: عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بترخيص من الجهة المختصةأول تحرك برلماني بشأن فيديو التعدي علي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنصورةطلب مناقشة برلماني بشأن زيادة حالات التحرش بالتلاميذ في المدارسبعد فك الحظر البريطاني.. برلماني يطالب بتوسيع خطوط الطيران مع دول أوروبا