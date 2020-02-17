نشرة الرياضة.. هدايا لجمهور الأهلي والزمالك.. وبن شرقي يشعل مطار أبو ظبي.. وجروس يرحل عن الدوري السعودي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

كشف سهيل العريفى، رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري بالإمارات بين الأهلى والزمالك، عن هدايا ثمينة لجماهير القطبين على هامش القمة المنتظرة فى ملعب "محمد بن زايد".





يعقد سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي المغربي، اجتماعا خاصا مع لاعبي الفريق، قبل بدء التدريبات اليوم، بمركب بنجلون، من أجل الحديث عن النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة.





اصدرت ادارة نادي اهلي جدة السعودي بيانا رسميا تعلن فيه اقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، مدرب نادي الزمالك السابق، وذلك بسبب النتائج السلبية التي مُني بها الفريق خلال الفترة الماضية.





أكد أشرف بن شرقي نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك أن فريقه لديه رغبة وإصرار على الفوز بمباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.



