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محافظات

جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل.. صور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة سلامة هلالى مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

جاء ذلك بناء علي مذكرة سرية مقدمة من أحمد عمران بمكافحة التهرب الجمركي وأحمد يحيى بالأمن الجمركي والنقيب محمد عماد رئيس مباحث قسطل مفادها إعتزام للراكبة م. ش . أ  سودانية الجنسية القادمة من السودان تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل . 

وبالعرض علي سلامة هلالي مدير الجمرك ، قرر تشكيل لجنة من محمود بدوى ومفضل محمد ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود مأمورى الحركة ومينا ناجي مأمور التعريفة بحضور  أحمد يحيى بالأمن الجمركي لتفتيش الراكب.

وتبين وجود 1700قلم روح و 200 علبة ماكياج و 240 مظلل عيون و 12 علبة كريم مرطب داخل حقائبها الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 80 ألفا و 320 جنيها .

وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 4 لسنة 2020 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي .

وأقرأ أيضًا:
جمارك قسطل بأسوان تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية والشيش

https://www.elbalad.news/4088386

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