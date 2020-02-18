رئيسة مجلس النواب الأمريكي تحذر دول الناتو من استخدام تكنولوجيا هواوي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن دول حلفاء الناتو، عليهم عدم السماح لشركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" بالتعامل مع شبكات المحمول، محذرة من أنه يمثل تهديدًا خطيرًا.





ونقل موقع "ذا هيل" عن بيلوسي أمس الاثنين، إن السماح لشركة "هواوي" الصينية بالدخول إلى الشبكات الأوروبية للجيل الخامس يعادل السماح لأجهزة الشرطة في البلاد، وشرطة الدولة الصينية، بالدخول إلى أعماق الدولة.





يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاولت جمع الحلفاء لوقف الشركة الصينية من الدخول إلى شبكات المحمول الخاصة بهذه الدول محذرة إياهم إن مثل هذه الشبكات ستسمح للحكومة الصينية بالدخول إلى بياناتهم وهو الاتهام الذي نفته شركة هواوي، إلا أن الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستسمح لهواوي ببناء جزء من شبكة الجيل الخامس ما دفع العديد من النواب الجمهوريين لتقديم قرار يدين الإجراء البريطاني إلى المجلس.





وقال النواب الأمريكيين - في خطاب مشترك - "إن معدات شبكة هواوي سم سيسمح بالوصول إلى أي معلومة داخل شبكة الجيل الخامس وسينتج عنها أن بيانات الشبكة ستكون في أيدي قيادات الحزب الشيوعي في بكين".