هنفطر إيه النهارده.. طبق فول بالزيت الحار وشكشوكة بالخضراوات

هنفطر إيه النهاردة؟، سؤال يحير كثيرين، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية الثلاث، واليوم نقدم لكم طبق فول بالزيت الحار وشكشوكة .



طريقة عمل طبق فول بالزيت الحار للشربيني :





يمكنك شراء الفول ساخن أو يسخن فى الطاسة ووضع نصف معلقة من الكمون مع نصف معلقة ملح، وعصر نصف ليمونة وربع ملعقة كمون، ووضع بعض من قطرات الزيت الحار وهذا يقوى المناعة ويعالج البرد طول فصل الشتاء، ويمكن وضع أى زيت حسب الرغبة.



