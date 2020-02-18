قبل انتخابات المحامين.. حرب تصريحات بين المرشحين على منصب النقيب.. رجائى عطية: النقيب قال إن القانون لن يسمح له بالترشح ومارس التدليس.. وسامح عاشور: هناك من تواطأ وباع شرفه المهني

أعلنت النقابة العامة للمحامين، الأربعاء الماضي، عن الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات النقابة العامة للمحامين، المقرر إجراؤها في الخامس عشر من مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة.



وضمّت الكشوف، منصب النقيب العام 18 مرشحا، والإدارات القانونية 16 مرشحًا، وشملت محاكم استئناف؛ القاهرة 95 مرشحا، بني سويف 4، أسيوط 10، قنا 9، طنطا 15، الإسماعيلية 8، المنصورة 12، وأخيرا الإسكندرية 7 مرشحين.



وبعد انسحاب النائب مرتضى منصور، اقتصرت المنافسة على منصب نقيب المحامين بين أكثر المرشحين شعبية بين أوساط المحامين وهما رجائي عطية، مرشح جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، أحد أبرز المعرضين لـ سامح عاشور وسياساته، والمرشح الآخر هو سامح عاشور، النقيب المنقضى ولايته الذى يتمتع بشعبية طاغية أيضًا.

وخلال الأيام الماضية، اشتعلت حرب التصريحات بين المرشحين دون أن يذكر أحدهما اسم الآخر، حيث تبادل الطرفان العديد من الاتهامات نرصدها في التقرير التالي:



الإشراف القضائي

قال المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، في وقت سابق تعليقا على سبب ترشحه، إن هناك ما يستوجب الإصلاح داخل نقابة المحامين، لأنها نالها العطب.

وأكد رجائي عطية بعد تقدمه بأوراق ترشحه على منصب النقيب، ضرورة استرداد نقابة المحامين، ليكون لبنيها شأن وكلمة فيها، مشددا: "من حق المحامي حينما يدخل داره أن يعامل على أنه صاحب الدار".





ولفت إلى جماعية القيادة، بدءا من المجلس مجلس النقابة الموجود معلقا: "اللي فيه مش طراطير، فهم أعضاء لهم رأيهم ويجب أن تُسمع آراؤهم وأن يتم التصويت في المسائل الخلافية، إنما أن يحرم أعضاء المجلس من آرائهم والعبث بمقتضاها فهذا لا يليق ، وطالب عطية بإشراف قضائى كامل على الانتخابات منعا للتزوير.





فيما رد عليه سامح عاشور قائلًا: "كل صندوق اقتراع يشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه موظف من ذات الجهة التابع لها، والتصويت سيكون بحضور مندوبي المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع".





وكشف "عاشور" أن البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها، رغم عدم وجود سبب قانوني جوهري أو بسيط لذلك، منبها: "إيقاف الانتخابات لا يعني وجود هيئة أخرى بخلاف مجلس النقابة المنتخب لتديرها حتى إتمام الانتخابات، فلن يدير النقابة قاض أو وزير بل المجلس المنتخب وفقا للقانون".





فصل للنقابات الفرعية



أكد رجائي عطية، فى تصريحات سابقة له، أن الوضع القانوني ليس على ما يرام بسبب فساد العملية التشريعية، مشيرا إلى أن الخلل في تنظيم نقابة المحامين، يرجع إلى فساد وعدم استقامة النوايا، وقال: "تكاد تكون الجمعية العمومية لنقابة المحامين، معزولة عن دورها، وهناك فصل للنقابات الفرعية عن القيام بواجباتها، وهو ما يعني وقف جميع الواجبات التي راعتها القيادات التاريخية، والمشرع، فالجميع يذكرون ما تمت إحاكته لمحب مكاوي، حينما أراد أن يوفر للمحامين حقهم القانوني في سداد اشتراكاتهم، فتمت ملاحقته من القائمين على النقابة العامة".





فيما رد عليه سامح عاشور قائلًا: "المعركة ملامحها واضحة ومكشوفة للجميع، ولن يستطيع أحد الالتفاف على المكتسبات التي تحققت، ولتذهب الانتخابات للجحيم ولتبقى نقابة المحامين وليبقى المحامين المشتغلين، ولن نسلم أموال النقابة، أو نمنح علاج أو معاش لغير مستحق".





علاج المحامين

قال رجائي عطية إن العلاج بكرامة بالنسبة للمحامين، أصبح أضغاث أحلام، لأنه خرج عن إطاره من المساواة، بالتمييز سواء بالمحبات أو العداوات، وتم منع بعض المحامين من حقهم في العلاج، وحال نجاحي سوف أوزع هذه الملفات على أعضاء مجلس النقابة العامة، حتى يكون كل عضو مسئولا عن دور محدد يقوم به، ولن يتحقق شيء من التوازن في العلاقات بين المحامين والسلطات المتعاملين معها، طالما المحامي مكسور الجناح، فلابد من إعادة كرامة المحامي، بالمعرفة القانونية والثقافة العامة، واستقامة السلوك، والموهبة وحسن الأداء.





فيما رد سامح عاشور قائلا إن العلاج نظامه قائم على حصص توزيعية معينة للأمراض، بحد أقصى 30 ألف جنيه، بينما يرتفع إلى 50 ألف جنيه للحالات الحرجة التي من بينها أمراض السرطان، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح، وغيرها، إضافة لـ 150 ألف لزراعة الكبد، متابعا: "إمكانيات النقابة المالية لا تسمح بإلغاء تلك الحصص التوزيعية المحددة وفقا لحساب اكتواري".







وشدد "عاشور" على أن تنقية الجداول أنقذت النقابة ماديا واقتصاديا ومعنويا، بعدما أدت الزيادة الكمية للجداول من غير المشتغلين إلى أدنى مستوياتها اقتصاديا وتقديم الخدمات، مردفا: "ما حدث من تسريب بالخداع والتزوير نتتبعه ولن نتركه، وأي عودة للوضع لما قبل التنقية".





تعديلات قانون المحاماة

قال رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة الأخير، تم إعدادها في غيبة المحامي، ولم يتم عرضها على المحامين، وجمعيتهم العمومية، وتم تسريب أنه في هذا القانون ما يتيح الترشح مرة ثالثة لنقيب المحامين.





وأضاف رجائي عطية، في تصريحات له: "قلنا إن الدنيا بخير حينما عرفنا أن رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان اعترض على مشروع القانون"، لافتًا إلى أن نقيب المحامين قال إن المشروع لا يعطيه حقا في الترشح لمرة ثالثة، ولن يترشح إذا أعطاه القانون الحق، وثبت أن كلامه غير صحيح، وتمت ممارسة نوع من التدليس.





وتابع: "لا خلاف حول أولوية تقديم الخدمات والرعاية للمحامين وأسرهم، خاصة المرضى والمرأة وأطفالهم، خاصة الأيتام والأرامل والعجزة".





وشدّد على أن الشباب هم الغد، وإذا فرطنا في تهيئة الشباب فلن يكون للمحاماة غد، وسوف تسقط المحاماة ورسالتها، منوهًا إلى أن ذلك واجب في عنق النقابة بأن توفر للمحامي كل العناصر التي تؤهله وتكسبه الخبرة.





فيما رد عاشور قائلا: "بعض المحامين باعوا شرفهم المهني، وفرطوا في مصلحة النقابة، وقاتلوا مع خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، ولكن المحامين انتصروا لنقيبهم ونقابتهم، وليس المرافعة، أو مذكرات الدفاع التي قدمت، مردفا: "تلك المرحلة صاحبتها معركة لا تقل أهمية، وهي تنقية الجداول من غير المشتغلين، بعدما قاربت النقابة على الإفلاس الاكتواري في 2011".





وأكد نقيب المحامين، أن النقابة ملك لأصحابها المتمثلين في المحامين المشتغلين دون سواهم، فهم من يدفعون موارد النقابة المتمثلة في المحامي المشتغل هو من يدفع موارد النقابة، وعندما توزع يجب أن تنفق على أصحابها فقط، وليس مشاركة غير المشتغلين للمحامين في تلك الموارد، مكملا: "كانت معركة حياة أو موت، تواطأ فيها بعض النقابيين مع هؤلاء لإسقاط سامح عاشور، وكان لا بديل سوى الانتصار فيها، وعدم تسليم النقابة لغير المشتغلين".