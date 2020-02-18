عاشق لتراث مصر وحضارة مروي بالسودان.. شيخ الأثريين الراحل الدكتور علي رضوان في عيون محبيه

حرص عدد كبير من تلاميذ وزملاء عالم الآثار الراحل الدكتور علي رضوان الملقب بشيخ الأثريين علي رثائه بكلمات مؤثرة، وذلك في حفل التأبين الذي أقامته وزارة الأثار له مساء أمس.



حيث تحدث خلال حفل التأبين الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، وكل من السيدة سوزان والسيدة ايزبيلا رضوان ابنتى الدكتور علي رضوان رحمه الله، والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الأسبق والمستشار الثقافي المصري بفيينا الأسبق، والدكتور ستيفان زيد الماير مدير المعهد الألماني.



وحكي الكحلاوي أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب، عن صداقته للراحل التي دامت علي عقود خمسة منذ 1974، وعلي الصعيد الأسري تحدث عن مواقف المرحوم النبيلة وخاصة إسهامه المباشر في تسجيل حضارة مروي بالسودان علي قائمة التراث العالمي.



وتحدث الدكتور حازم عطية محافظ الفيوم الأسبق ومستشار مصر في فيينا الأسبق، عن الراحل، كما تحدث ستيفان زيدالماير مدير المعهد الألماني للآثار في مصر عن حياة الراحل العلمية وعن إسهاماته الدولية.



لافتا إلى أن وفاته تعد خسارة لكل العاملين والمهتمين بعلم الآثار، وتحدث عن عشقه لتراث مصر وحضارتها وخاصة الفن المصري القديم، وعن علاقة الراحل بالمانيا والمعهد الألماني.



وتطرق الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة بالحديث عن الراحل وعن حياته وعلاقته بطلابه وتلاميذه في كلية الآثار حيث تتلمذ علي يد الراحل الآلاف من الأثريين.



ثم قامتا ابنتا الراحل سوزان وايزبيلا رضوان بتوجيه الشكر، للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن مبادرته وتنظيم حفل تأبين لوالدهم علي الفور، وتحدثا عن العلاقة الأبوية الحميمة التي كان يحرص عليها الراحل مع بناته وتعليمهن تاريخ بلادهن مصر وحضارتها وتعليمهم اللغة العربية.

