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الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:22 ص
صدى البلد
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عمرو سيد
عقد مجلس إدارة مجلس الإعلاميين الدوليين برئاسة الدكتورة فاتن شركس رئيس مجلس الإدارة وتحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية، ندوة، عن دور الدراما والإعلام في كسب قلوب الشعوب.

وخلال الندوة تم التأكيد على أن مصر دائما  تعمل على توطيد علاقات الصداقة بين شعبها والشعوب الصديقة‏ وهو ما يمكنها من حل النزاعات، وتقريب وجهات النظر في القضايا التي تهم الرأي العام العالمي سياسيا واقتصاديا وثقافيا‏.

وأكد مجلس الإدارة، أنه من ‏هذا المنطلق يأتي دور مجلس الإعلاميين الدوليين، في تنمية العلاقات بين الشعب المصري والشعوب الصديقة، وتنسيق الخدمات وتوثيق التعاون فيما بينها، وتقديم المعونة الفنية لها والعمل على الإعلام والتوعية ونشر الثقافة والمعرفة وتطويرها وعقد المؤتمرات وتنظيم اللقاءات الدولية .

وخلال الندوة حضر عدد من الفنانين وتم تكريمهم، ومن بينهم الفنانة إيناس مكي، الفنانة سناء يوسف، الفنانة خدوجه صبري، الفنانة ناديه العراقية،  الفنان فاروق الشامي ، والفنان باسم قهار.

و عقدت الندوة بحضور النجوم الكبار أعضاء المجلس الفنانة القديرة مديحه حمدي والقديرة آمال رمزي والقديرة سميرة صدقي والفنانة الشابة إيمان أيوب والفنانة منال عبد اللطيف والفنان فادي خفاجة ولفيف من كبار الشخصيات ونجوم الدراما والإعلام.
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
الإعلاميين الدوليين يكرم عددا من الفنانين خلال ندوة دور الدراما في كسب الشعوب
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