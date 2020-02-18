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رياضة

أنت تليق بالأهلي.. ميدو يكشف تفاصيل حديث طارق سليم له في حفل زفافه

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك ومصر المقاصة الأسبق، عن عشقه لرئيس النادي الأهلي الراحل صالح سليم وأخيه طارق، مشيرًا إلى أن الأول فخر لأي لاعب كرة قدم.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أبو ظبي": "نحن كزمالكاوية نحب صالح سليم، ومن أكثر الناس الذين أحببتهم في حياتي طارق سليم".

وأضاف: "ومن أكثر الأشياء التي افتخر بها في حياتي هو أن طارق سليم حضر فرحي، وقال لي أنت تليق بالأهلي، انا أحب عائلة سليم، وكانت أمنية من أمنيات حياتي أن أقابل صالح سليم".

وتابع: "الزمالك لديه رموز كبيرة ولكن حدث إخفاق في تاريخ النادي بسبب أن بعض الذين مروا على الزمالك نظروا إلى مصلحتهم الشخصية وهان عليهم مجهود الرموز العظماء".

وأردف ميدو: "وهذا ما جعل الزمالك تأخر عن الأهلي في بعض الأوقات، ولكن كل هذا من الممكن أن يعود من جديد".

واستكمل: "رغم خلافي مع مرتضى منصور ولكن بكل أمانة هو مخلص لنادي الزمالك، ويقضي 8 أو 9 ساعات من يومه داخل النادي، هناك أزمات بالفعل ولكن هو مخلص ويعلي مصلحة النادي".

وواصل: "الزمالك تاريخ كبير جدًا وأشخاص ضحوا بأشياء كثيرة جدًا من أجل النادي".

واختتم: "هناك إشاعة أن تذاكر الزمالك محجوبة، هذا الكلام غير صحيح، التذاكر موجودة على الموقع الرسمي".

"أحب صالح سليم وهو فخر لأي لاعب كرة"
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