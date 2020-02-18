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رياضة

سهيل العريفي: 30% من تذاكر مباراة الزمالك في السوبر المصري متوفرة.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:40 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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محمد رشاد
أكد سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري، أن كل ساعة يحدث جديد في شباك التذاكر، لمباراة الأهلي والزمالك في قمة السوبر المصرى بالإمارات .

وقال العريفي خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك له قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحمسوا لمشاهدة الفريق بالسوبر المصري بعدما توجوا بالإفريقي، وهذا ظهر في شباك التذاكر آخر يومين".

وأكمل : "لم يتبق سوى 30% من تذاكر الزمالك، وننتظر أن يتم بيعها خلال الساعات المقبلة ، الأهلي والزمالك لهم جماهير في جميع الوطن العربي، وإن شاء الله نشاهد حضور جميع الجنسيات العربية".
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