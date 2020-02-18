سهيل العريفي: 30% من تذاكر مباراة الزمالك في السوبر المصري متوفرة.. فيديو

أكد سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري، أن كل ساعة يحدث جديد في شباك التذاكر، لمباراة الأهلي والزمالك في قمة السوبر المصرى بالإمارات .
وقال العريفي خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك له قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحمسوا لمشاهدة الفريق بالسوبر المصري بعدما توجوا بالإفريقي، وهذا ظهر في شباك التذاكر آخر يومين".
وأكمل : "لم يتبق سوى 30% من تذاكر الزمالك، وننتظر أن يتم بيعها خلال الساعات المقبلة ، الأهلي والزمالك لهم جماهير في جميع الوطن العربي، وإن شاء الله نشاهد حضور جميع الجنسيات العربية".