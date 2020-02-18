عمرو جمال: عودتي للمنتخب عبر بوابة طلائع الجيش.. فيديو

أكد عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش والمعار من النادي الأهلي، أن فريقه حقق مكاسب فنية ومعنوية بعد الفوز على مصر للمقاصة في كأس مصر والصعود لدور الـ8.





وقال عمرو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد" : إن فريقه لم يكن محظوظا بمواجهة الأهلي في نشوته الحالية والأداء القوى الذي يقدمه في الدوري مع فايلر.





وتابع أنه راضي عن أدائه في المباريات الأربع الماضية من الناحية الفنية والبدنية مع فريقه، مشيرا إلى أنه ليس غريبا عن منتخب مصر وكان ينضم دائما ويشارك بشكل أساسي .



