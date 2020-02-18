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من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:14 ص
نجمات تنافسن على
نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
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هاجر هانئ
شاركت بعض النجمات والمشاهير متابعيهن عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعى، بصورهن في أثناء مشاركتهن فى حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية المقام في باريس.

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن فى مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية هن الفنانة القديرة ليلي علوي والتي اختارت فستانا أسود بسيطا لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وتعد الفنانة يسرا الأكثر جرأة، حيث اعتمدت على فستان باللون البترولى اتسم بأنه مكشوف، و لكنها نسقت معه وشاحا باللون البيج.

واختارت الفنانة إلهام شاهين فستانا متوسط الطول تميز ببعض النقوشات البسيطة.

فيما تألقت الفنانة السورية كنده علوش بفستان مخملي أنيق، وتألقت أيضا المذيعة بوسي شلبي بفستان جمع بين اللونين الاسود والبيج ونسقت معه وشاح فرو.

واعتمدت النجمات على إكمال إطلالاتهن بمجموعة من الاكسسوارات و المجوهرات الفخمة والقيمة التى زادت من جمال كل إطلالة.
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس
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