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أخبار العالم

الولايات المتحدة تشارك في مناورات عسكرية بأفريقيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في مناورات بالقارة الإفريقية، وتحديدا بموريتانيا، بمشاركة 1600 جندي من دول أفريقية وغربية. 

وشهدت مدينة اطار في موريتانيا، حفل افتتاح المناورات، ومن المتوقع أن تشهد مدينة نواكشوط أيضا جزءا من هذه المناورات، وتختتم في 28 فبراير، كما ستشهد الأراضي السنغالية جزء من المناورة. 

وقالت السفارة الأمريكية في موريتانيا وفق ما نقلته سكاي نيوز إن واشنطن تنظم تدريبات أفريكوم، منذ عام 2005، بهدف تعزيز قدرة الدول الإقليمية الشريكة في مجال مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، حماية حدودها وضمان أمن شعوبها. 

وحذر الجنرال الأمريكي دافغين أندرسون خلال حفل الافتتاح من مخاطر تمدد "التهديدات الإرهابية" التي تطال بشكل خاص حاليا مالي وبوركينا فاسو والنيجر "باتجاه دول أخرى في حال لم نواجهها".

ويشارك من أفريقيا في هذه المناورات، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غانا، غينيا، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، نيجيريا، السنغال وتوجو.
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