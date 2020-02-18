بعد منع عمر كمال من الغناء .. تعرف على موقف النقابة تجاه مشاركة مطربي المهرجانات في التمثيل

علقت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، على الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركة المطرب الشعبي عمر كمال فى التمثيل بـأحد الأعمال الفنية، قائلة: "لا يوجد قرار عشوائي داخل النقابة".





وأضافت نهال عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سى بي سى": "أى حد عاوز يمثل يقدم فى الورشة ويتم قبوله أو لا من خلال امتحان، وإذا أثبت صحة موهبته يتم قبوله"، مردفة: "هذه هى الخطوات المتبعة داخل نقابة المهن التمثيلية".





وأشارت نهال عنبر، إلى أن نقابة المهن التمثيلية لديها الكثير من اللجان، ومنها لجنة تقييم وتصاريح ولجان كثيرة، لافتة إلى أن عمر كمال يجب أن يحصل على ترخيص لمزاولة مهنة التمثيل بعد النجاح فى الاختبارات.





وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.



