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رياضة

هاني العقبي: نشوة الزمالك بالتتويج إفريقيًّا قد تدفعه لخسارة السوبر.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:26 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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محمد رشاد
قال هانى العقبى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الأسبق، إن الفارس الأحمر هو المرشح الأوفر حظا لحصد لقب السوبر، على حساب، الغريم التقليدي، الزمالك.

وأضاف هانى العقبى ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن خبرات لاعبى الأهلى ستقوده للفوز على الزمالك فى السوبر.
وأوضح هانى العقبي، إن لاعبي الزمالك لم يتخلصوا بعد من نشوة التتويج بالسوبر الأفريقي، ولا يزالون يعيشون أجواء الاحتفال بالفوز على الترجي، وهو ما قد يرجح من كفة الأهلى.
وأشار العقبي، إلى أن خبرات لاعبي الزمالك، لا تضاهي خبرات نظرائهم بالأهلى، خاصة أن الفارس الأحمر يمتلك عددا كبيرا منهم، اعتادوا اللعب تحت الضغط ووسط حضور جماهيري كبير.
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