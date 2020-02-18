رمزي: توقع نتيجة السوبر المصري صعب.. وأتمنى فوز الأحمر

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن التوقع صعب فى مباريات الأهلي والزمالك، مشددًا على أن اللقاء سيكون على المستوي المطلوب.





وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "المباراة ستكون جيدة من جانب الفريقين لاسيما بعد الاستعدادات والتنظيم الذي تقوم به دولة الإمارات، إلي جانب الالتزام الفني داخل الملعب سيكون عنصرا أساسيا فى هذا اللقاء".





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وأضاف: "السوبر الأفريقي والفوز على فريق كبير مثل الترجي التونسي دافع قوي للزمالك، وعلى الجانب الآخر، النادي الأهلي يسير بُخطي ثابتة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية فى الدوري".





وأشار: "بالطبع أنا أهلاوي وأتمني فوز الأهلي فى المباراة، والحالة الفنية للاعبين ستكون الفارق فى نتيجة اللقاء".