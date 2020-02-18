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أخبار العالم

اجتماع طارئ اليوم للآلية الأمنية بين السودان وجنوب السودان في جوبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:29 ص
اجتماع طارئ اليوم
اجتماع طارئ اليوم للآلية الأمنية بين السودان وجنوب السودان
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أ ش أ
يرأس رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وفد بلاده المشارك في اجتماع طارئ فوق العادة، للآلية الأمنية السياسية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، يعقد في جوبا، اليوم الثلاثاء.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، مساء الإثنين، أنه من المقرر أن يغادر رئيس هيئة الأركان، الخرطوم إلى جوبا صباح اليوم الثلاثاء، لحضور الاجتماع الذي يبحث سير تنفيذ عدد من البروتوكولات والاتفاقيات الأمنية بين الخرطوم وجوبا.

وكانت الجولة الـ14 للآلية عُقدت في جوبا في أكتوبر الماضي، وانتهت بالاتفاق على تشغيل المعابر على الحدود بين البلدين، ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع الطارئ اليوم ما تم في هذا الخصوص.

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