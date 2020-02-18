الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة: رفع كفاءة وإعداد المصانع لغزو السوق الإفريقية

كشف المهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة أن الأسمدة العربية تساهم بثلث إنتاجها من الإنتاج العالمى، وتشكل نسبة التصدير لها نحو 30% وتمتلك الأسمدة العربية 75% من المخزون العالمي لخامات الفوسفات، و30% من المخزون العالمي للغاز الطبيعي، و7% من المخزون العالمي للبوتاس.





وأضاف الأمين العام للعربى للأسمدة استطاع قطاع الأسمدة العربية أن يرسخ مكانته فى السوق العالمية حيث بلغ إجمالي الإنتاج من الأسمدة وخاماتها فى المنطقة العربية في عام 2018م ما يزيد عن 140 مليون طن وصادرات تجاوزت 70 مليون طن.





وأشار الصعوب فى تصريحات صحفية إلى أن استراتيجية العربى للاسمدة خلال ال5 أعوام القادمة تقوم على الإعداد والتدريب للعاملين بالمصانع، وفى عام 2021 سيتم إطلاق مبادرات جديدة وافق عليها مجلس الادارة وستكون حول ترسيخ التميز والمبادرات الإبداعية للشركات الاسمدة كما نريد رفع القيمة المُضافة المصانع، وفى عام 2022 سيتم طرح التكنولوجيات الحديثة للمصانع





وأضاف الأمين العام العربى للاسمدة أن خطة الاتحاد العربى ستتجه نحو السوق الافريقى فيما يتعلق باللوجيستيات، لمساعدة الدخول السوق الإفريقية وإعلاء قدراته، مشيرًا سيتم عقد ندوات ومحاضرات لتدريب جميع الشركات أعضاء الاتحاد فى هذا الشأن.





ونوه الأمين العام للعربى للأسمدة إلى أن الاتحاد كرَّس موضوعًا هامًا يتماشى مع خطة مصر حول "إعادة تشكيل مستقبل الصناعة " والتركيز بشكل خاص على سياسات الأسمدة العالمية، وتوقعات صناعة الأسمدة والمواد الخام والمزيد من الموضوعات.





وطالب الصعوب بضرورة الاستغلال الأمثل لتلك الموارد وتحقيق أعلي قدر من القيمة المضافة واستخدام العوائد في الإسهام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع البحث العلمي الهادف والحفاظ على البيئة والانسان معا، كانت ولا تزال سياسة استراتيجية الاتحاد العربي للأسمدة وتوجهات مجلس إدارته.





ومن جانبه، أضاف المهندس عادل كريم رئيس الاتحاد العربى للأسمدة أن صناعة الأسمدة تمثل مدخلًا رئيسيًا لقطاع الزراعة لا غنى عنه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وللقضاء على الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ولقد بُذِلت خلال العقود الماضية جهودً كبيرةً من أجل تحسين إنتاجية الأراضي وتزويد المزارعين بالأسمدة المناسبة وتشجيعهم لتبني التكنولوجيات الحديثة من أجل زيادة الفعالية وفي هذا الإطار فإننا ندعو إلى التعاون وتوحيد الجمهود من أجل الاستخدام الأمثل للأسمدة وزيادة إنتاج المحاصيل.





ومن جهته، قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات وممثل صناعة الأسمدة، إنه عند الحديث عن صناعة الأسمدة العربية فلابد من الإشارة والإشادة بتعاظم أهمية هذه الصناعة، ولعبها دورا أساسيا على صعيد صناعة الأسمدة العالمية، معتمدة بشكل أساسي على رصيدها العالمي من مخزون استراتيجي لمدخلاتها (خام الفوسفات والغاز الطبيعي) ، وبشكل يعزز الثقة بقدرة المنتجين على الالتزام بالكميات والمواعيد وما يضاف لذلك من موقع جغرافي استراتيجي يتوسط الأسواق العالمية المستهدفة.





وأضاف مصطفى أن التقارير العالمية الحديثة لانتاج وتصدير مختلف أنواع الأسمدة عالميًا ومقارنتها بالدول العربية، تؤكد أن كميات إنتاج الأسمدة وخاماتها على مستوى العالم بلغت نحو 815 مليونا و263 الف طن لجميع أنواع الأسمدة، بينما بلغ إجمالى الإنتاج للوطن العربى لجميع أنواع الأسمدة وخاماتها نحو 139 مليونا و616 ألف طن حتى نهاية 2018 حسب آخر التقارير المصدرة.





وعلى مستوى صادرات الأسمدة، أ شار إلى أن مقدارها لدول العالم بلغ نحو 224.483 مليون طن وبنسبة 17% من إنتاج العالم، بينما بلغت صادرات الأسمدة فى دول الوطن العربى نحو 72.422 مليون طن وبنسبة 33% من مجمل تجارة الأسمدة في العالم عن طريق الشركات العربية المنتجة للأسمدة. ومما لا شك فيه أن التطوير الفني للشركات سيؤهلها لتحقيق الربحية، وتحقيق جودة تنافسية سواء داخل الشركات أو على صعيد المنتجات.





واضاف رئيس القابضة للكيماويات من ناحية اخرى يحتاج منتجو الأسمدة لمتابعة آخر مستجدات القطاع الزراعي والحث ميدانيا على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي تتضمن تقنيات رفيعة المستوى، كتطبيقات التحكم عن بعد بالطائرات الآلية، وتحليل البيانات المناخية والحقلية ووضع نماذج علمية لاختبار المحاصيل.





ونوه عماد الدين مصطفى إلى أنه يجري حاليا استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في تطوير خريطة التربة وخصوبتها، فهذه الخريطة باستطاعتها المساعدة في تحديد نوع المحصول وطرق الري وترشيد استهلاك المياه وغيرها.





وقال مصطفى: يتسنى لشركات الأسمدة- ومن واجبها كمسئولية اجتماعية- مكافحة سوء التغذية؛ من خلال التنبؤ بالأزمات الغذائية على نحو أفضل، وهو ما يعتبر أمرا محوريا؛ من أجل المُضي نحو اتخاذ الإجراءات المبكرة للتعامل مع الوضع (أي بمعنى آخر الاعتماد على المنهج الاستباقي في التعامل مع الأزمات لا بمنهج ردود الفعل).



