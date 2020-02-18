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رياضة

المغرب يتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020 لمنافسات الفروسية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:23 ص
منتخب المغرب
منتخب المغرب
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أ ش أ
أعلن الاتحاد المغربي للفروسية، تأهل المنتخب الوطني للقفز على الحواجز، إلى جانب فارس مغربي واحد في مسابقة الترويض، رسميا، إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وذكر بيان للاتحاد أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب المغربي للقفز على الحواجز إلى الألعاب الأولمبية، علما بأن الفارس عبد الكبير ودار كان قد شارك في دورة ريو دي جانيرو سنة 2016 بصفة فردية.

وستقام منافسات الترويض، في دورة طوكيو، ما بين 25 و28 يوليو القادم، على أن تجرى منافسات القفز على الحواجز ما بين 4 و8 أغسطس القادم، وذلك بحلبة الفروسية لسيتاجايا، التي سبق أن احتضنت مسابقة الفروسية سنة 1964.

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