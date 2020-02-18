AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:30 ص
البنطلون الجلد
البنطلون الجلد
Advertisements
هاجر هانئ
يعد البنطلون الجلد من الأزياء التى تسيطر على موضة شتاء 2020، ويتميز البنطلون الجلد بأنه متعدد التصميمات التى تتماشى مع مختلف الأجسام، كما أنه يتناسب مع  العديد من قطع الملابس والألوان الأخرى.

ويعتبر البنطلون الجلد من القطع العملية التي لابد من أن تتوفر فى خزانة كل فتاة بالأخص فى فصل شتاء فهو يتناسب مع درجات الحرارة المنخفضة و يمنحك الشعور بالدفئ.

كما يتسم البنطلون الجلد بأنه  يمكن الاعتماد عليها فى الكثير من المناسبات الرسمية والكاجوال أيضا، فهو يمنحك إطلالة عصرية.

يتميز  البنطلون الجلد بأن  يسهل تنسيقه مع القطع الأخرى من الملابس، ونعرض فيما يلى مجموعة من الأفكار البسيطة التى تساعدك فى ارتداء البنطلون الجلد بشكل أنيق.
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مش عارفة تلبسى إيه.. بالصور موضة أزياء شتاء 2020 لـoversized

لوك النهاردة .. 10 أفكار تساعدك على تنسيق الإسكارف مع إطلالتك

لوك النهاردة.. الـ Trench coat لإطلالة جذابة وعصرية في شتاء 2020

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020

لوك النهاردة.. الـ puffer jacket لإطلالة جذابة في شتاء 2020

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

ترشيحاتنا

حركة الإصبع عند التشهد بدعة أم سنة؟

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

مصطفى كامل: عمر كمال جالي من 4 سنين وقلت له اقلع صوت محمد فؤاد.. فيديو

العريفي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة تذاكر جماهير الزمالك بالسوبر

بعد إيقافه.. عمر كمال: مطلوب مني كل يوم ادفع 40 الف جنيه.. ده خراب بيوت.. فيديو

بعد إعلان كهربا ارتباطه بها .. 20 إطلالة تبرز أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن