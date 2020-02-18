السبت.. ندوة المكتبات الذكية والواقع الافتراضي في "القاهرة الكبرى"

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "المكتبات الذكية والواقع الافتراضي"، فى السادسة من مساء يوم السبت ٢٢ فبراير الجاري بمقر المكتبة بالزمالك.





وتأتي الندوة بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، ومعهد جوته، وتقام فى إطار تنفيذ محور الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ لعام ٢٠١٩، بهدف تطوير شباب مديرى مكتبات المستقبل .





ويتحدث فى الندوة الدكتورة أماني جمال مجاهد، أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، تامر عبد الله مدير مكتبات أحد المدارس الدولية، وعبير مجاهد مدير مكتبات معهد جوته بالقاهرة، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى .



