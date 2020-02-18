AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

السبت.. ندوة المكتبات الذكية والواقع الافتراضي في "القاهرة الكبرى"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "المكتبات الذكية والواقع الافتراضي"، فى السادسة من مساء يوم السبت ٢٢ فبراير الجاري بمقر المكتبة بالزمالك. 

وتأتي الندوة بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، ومعهد جوته، وتقام فى إطار تنفيذ محور الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ لعام ٢٠١٩، بهدف تطوير شباب مديرى مكتبات المستقبل .

ويتحدث فى الندوة الدكتورة أماني جمال مجاهد، أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، تامر عبد الله مدير مكتبات أحد المدارس الدولية، وعبير مجاهد مدير مكتبات معهد جوته بالقاهرة، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى .

وتلقى الندوة الضوء على استخدام تطبيقات الواقع المعزز الواقع الافتراضى فى المكتبات، وما هي هذه التقنيات وما الفرق بينهما؟، وكيف يمكن الاستفادة من هذه التطبيقات في مجال المكتبات بمختلف انواعها؟، وما هي المشكلات التي يمكن أن تواجهنا عند تطبيقها؟ .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكنولوجيا الواقع المعزز في ندوة تثقيفية لطلبة كلية التربية بالوادي الجديد

السبت.. ندوة الدبلوماسية المصرية والوعى الثقافى بمكتبة القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

تطبيقات خبيثة امسحها من موبايلك الأندرويد.. ستخترق حسابك على فيسبوك‎

احترس.. ألعاب الموبايل تسرق أموالك وتدمر عقلك

انتوا بيتعملكوا بلوك.. أيتن عامر تشعل الـ تيك توك بـ فيديو لها

أجمل من رأت عيني.. أحمد خليل يتغزل في ليلى علوي على الهواء.. فيديو

تعليق صادم من نبيل الحلفاوي على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

استعد للتضحية.. 18 فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك و نصيحة الأبراج لك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن