انطلاق فعاليات مسرح القرية لذوي الاحتياجات الخاصة في قرية المنيرة بالوادي الجديد

افتتح رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى "مسرح القرية" بقرية المنيرة بفرع ثقافة الوادي الجديد، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى القرى والنجوع لأقصى نقطة على أرض الوطن، فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الفكر المستنير بآليات لا مركزية الثقافة.





وتضمن برنامج مسرح القرية عروض مسرحية للكبار، تتناول قضايا قومية فى إطار فنون المسرح كاستعراض أهمية تنفيذ المشروعات القومية والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المباشرة على المواطن وكذلك قضايا التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، بالإضافة إلى عرض مسرحى للأطفال تناول أساليب مبسطة عن قيم الولاء والانتماء للوطن، وايضا عرض مسرحي لأصحاب الهمم يعكس أهميتهم في الاندماج بالمجتمع.

وعلى هامش المعرض أقيمت ندوات وحلقات نقاش وأمسيات ثقافية متنوعة، بجانب ورش لتعليم البنات الصغيرات الحرف التراثية لأهالي الوادي الجديد، كما شاركت بالفعاليات مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور طلاب المراحل التعليمية المختلفة لمدارس المنيرة، وجمهور كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة لها.





وصرح الكاتب رئيس الإقليم أن افتتاح مسرح القرية بالمنيرة يأتى ضمن خطة العام ٢٠٢٠ المستمرة والهادفة لإقامة حزمة أنشطة ثقافية فنية وأدبية فى كل قرى محافظة الوادى الجديد شهريا على مدار العام كمبادرة لتحقيق لا مركزية الثقافة، واختتم اليوم بعرض التنورة لبنات أصحاب الهمم راندا زين العابدين، مروان أحمد سليم، ومى سيد حسنى، أعقبه عرض اسكتش "جناب العمدة" لفنانين المسرح من أصحاب الهمم مؤمن سيد ومحمد أشرف، محمود أحمد، حمادة هلال.



