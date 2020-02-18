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منوعات

لحظات مرعبة يعيشها مسافرون داخل مطار اليابان | فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لحظات من الرعب شعر بها اليابانيون خلال الساعات الماضية بعدما تعرضت اليابان لزلزال قوي بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر، والذي ضرب شرقي اليابان. 

وأوضح مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع الزلزال بمطار سنديا في اليابان، وهو يقع على بعد حوالي 15 كم من مدينة سينداي اكبر مدن منطقة ت وهوكو. 

فيما  رصد الفيديو حالة الهلع والرعب الذي شعر بها المسافرون ورواد المطار، نتيجة الاهتزازات القوية على مبنى المطار.

وكان مركز الأرصاد المركزي في اليابان  قد أعلن أن زلزالا بلغت قوته 7.0 درجة وقع في شمال شرقي اليابان، مما أثر على جزر هوكايدو والجزء الشمالي من جزيرة هونشو الرئيسية.

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