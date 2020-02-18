واقعة مروعة.. 3 فطائر تنهي حياة شابة في مسابقة طعام

تحولت مسابقة لتناول الكعك إلى كارثة، فبعدما كانت الأجواء تسيطر عليها الضحكات بين الأصدقاء؛ انهمر الجميع في البكاء على فقدان صديقتهم (خنقًا) بسبب المسابقة.





وقررت شابة تبلغ من العمر 23 عامًا أن تخوض مغامرة من نوع خاص ومختلف عليها، لذا شاركت في مسابقة لتناول الكعك بغرض التسلية مع اصدقائها، ولكن انتهت المسابقة بوفاتها، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".





وكانت المسابقة في أحد المطاعم الروسية بموسكو وشاركت الفتاة مع 2 آخرين، وخلالها التهمت 3 فطائر كاملة، قبل أن تدخل في نوبة اختناق أودت بحياتها.





وأوضح شهود العيان أن المتسابقة حاولت أن تتنفس ولكن الأمر كان بالغ الصعوبة، فقد انهارت على الأرض فيما كان فمها مليئًا بالكعك، وحاول القائمون على المسابقة وصديقاتها في مساعداتها طبيًا ولكن كانت حياتها قد انتهت.



