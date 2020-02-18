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أخبار العالم

عقب أمريكا.. إجلاء رعايا عدة دول من السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت كل من كندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وإيطاليا ودول أخرى عن خطط لإجلاء المواطنين من سفينة أميرة الماس، دايموند برنسيس، الموجودة على الشواطئ اليابانية، وذلك عقب قيام الولايات المتحدة بإجلاء مواطنيها من السفينة. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن 14 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ممن تم إجلاؤهم من السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" قبالة سواحل اليابان.

وكانت السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، تم احتجازها منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونج كونج بفيروس كورونا الجديد. 

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 356 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.
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