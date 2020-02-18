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فن

في عيد ميلاد زكي فطين عبد الوهاب.. قصة مرضه بالسرطان وبيع سيارته

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:06 ص
زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب
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أحمد إبراهيم
يحتفل الفنان زكى فطين عبد الوهاب ، اليوم، بعيد ميلاده والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا وظلت عالقة في أذهان المشاهد المصرى. 

ويظل مشهد إعلان زكى فطين عبد الوهاب عن إصابته بمرض السرطان، الأكثر تأثيرا في حياته الشخصية، حيث اكتشف مرضه منذ سنة تقريبا. 

وأجرى زكى فحوصات طبية عادية وقتها وتم اكتشاف المرض وبدأ الأطباء في البحث عما إذا كان الورم حميدًا أم خبيثًا.

وأعلن زكى منذ أيام قليلة عن تعافيه تماما من المرض بعد أن خضع إلى الكيماوي وبعض الأدوية التي ساهمت في خروجه من الأزمة الصحية . 

وتسبب مرضه في بيع سيارته حتى يمكن ان يجري بعض الجلسات العلاجية. 
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