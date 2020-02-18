نجوم الرياضة يتوجهون إلى الإمارات مع بعثة الزمالك.. صور





وسافر م بعثة الزمالك، كل من عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات السابق، وسحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة السابق، وعزمي مجاهد نجم الكرة الطائرة السابق وميدو نجل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، ومحمد الماشطه المستشار القانوني لـ اتحاد الكرة إضافة للبعثة الاعلامية لفريق الزمالك.









ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

توجه عدد من مسؤولي ونجوم الرياضة المصرية إلى الإمارات فجر اليوم الثلاثاء، من أجل حضور مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.