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منوعات

حرق مليون ليرة بسبب رسائل غرامية.. امرأة سورية تنتقم من زوجها في عيد الحب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:59 ص
الأموال المحترقة
الأموال المحترقة
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نهى حمدي
أحرقت نيران الغيرة قلب امرأة سورية بعد أن اكتشفت رسائل غزل على الواتساب الخاص بزوجها بينه وبين فتاة أخرى في عيد الحب، ولكن الزوجة لم تدع النار تمس قلبها طويلًا فقد استغلتها في إحراق أموال زوجها. 

وبعد أن اطلعت الزوجة السورية- التي تقيم في مدينة طرطوس- في يوم عيد الحب على رسائل الغرام التي يتبادلها زوجها مع فتاة أخرى، قررت أن تنتقم بشكل يليق بما تشعر به من خيانة، بحسب ما نشرت وسائل إعلام سورية. 

واتجهت الزوجة إلى خزينة المدخرات الخاصة بزوجها وأشعلت النيران في مبلغ مالي يقدر بـ مليون ليرة سورية، الامر الذي جعل زوجها في حالة لا يرثى لها وقام برفع قضية ضدها  ومطالبتها بتعويض عن الضرر الذي حل به. 

وبعد ان تداولت القصة؛ كسبت الزوجة تعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت إحداهن على القصة: "إن الزوج حرق قلبها وكرامتها؛ عندما خانها وتغزل بغيرها، قليل عليه حرق مصرياتو".
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