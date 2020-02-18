ضربات سورية متتالية لتركيا.. ومهمة أوروبية جديدة في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي أن الإمارات وصلت محطة جديدة كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية، وأن الإنجازات بسواعد أيدي أبناء الإمارات، وأن مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضة الدولة مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إنهاء معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية، بعد التأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس كورونا المستجد.





ومن السودان، كشف مصدر سوداني مطلع عن قوائم إحالات للتقاعد جديدة في الأجهزة الأمنية (الجيش، الشرطة، المخابرات) سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار عملية الهيكلة التي انتظمت المؤسسات العسكرية والأمنية منذ التغيير الذي شهدته البلاد في أبريل الماضي.





وفي تونس، تواجه تونس أزمة سياسية متصاعدة في ظل الصراع الخفي بين مؤسسة الرئاسة وحركة النهضة الإخوانية، والذي بدأ في الخروج إلى العلن بعد أن قررت الحركة انسحابها من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وعدم التصويت لفائدتها في البرلمان.





وتسعى المنظمات الوطنية وبعض القوى السياسية إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين لتلافي سيناريوهات وخيمة من بينها حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما يمثل تحديًا للبلاد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة.





وحول القضية الفلسطينية، تشير تحركات دبلوماسية إلى أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تقودها لوكسمبورج، تدفع باتجاه اعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطينية، وذلك ردًا على الخطة الأمريكية للسلام.





وأما سوريا، ترسم الانتصارات الأخيرة للجيش السوري في حلب وإدلب، خريطة جديدة للنفوذ في سوريا، مع تسارع وتيرة تحجيم الوجود التركي.





ورغم استمرار المعارك في بعض الجيوب المتبقية لتركيا وفصائلها في غرب حلب، فإن الحصيلة الأولية لانتصارات الجيش السوري، تكشف عن نقلة استراتيجية، ليس على الصعيد العسكري فحسب، بل في إعادة تأهيل الدولة داخليًا، واستكمال الربط بين عاصمتي الاقتصاد والسياسة: حلب ودمشق، برًا وجوًا.





وفيما يخص كورونا، كشفت أرقام رسمية نشرت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 1868 شخصا في الصين بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، فيما يخص ليبيا، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على بدء مهمة جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ويتم انتهاكه بشكل متكرر، وسط تلميحات بإمكانية نشر قوات برية على الأرض، فيما قال الجيش الوطني إن العالم بات يعرف ممارسات تركيا الإرهابية وخرقها السافر للقوانين في بلادنا.





ومن سجون الاحتلال الإسرائيلي، بين الزنازين والإهمال الطبي، تتوزع معاناة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الذين تتزايد أعدادهم على قائمة انتظار الموت. أحدث الأسماء على القائمة، الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان موفق العروق ( 77 عامًا) المحتجز في مستشفى برزلاي الإسرائيلي؛ وذلك منذ أن خضع لعملية جراحية بداية الشهر الجاري؛ لاستئصال ورم سرطاني.





واستمرارا لتدهور العلاقات التركية الدولية بسبب اردوغان، استدعت الهند السفير التركي، لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه وحذرت من تبعات ذلك على العلاقات الثنائية.





ومن صحيفة الاتحاد، احتشد آلاف الألمان في مظاهرة بمدينة درسدن، شرق ألمانيا، احتجاجا على اليمين المتطرف بعد كشف مخطط لاستهداف مساجد.

ونددت الاحتجاجات، على وجه الخصوص، بحركة "بيجيدا" اليمينية المتطرفة وبيورن هوكه، رئيس حزب البديل في ولاية تورينجن، شرق ألمانيا.























