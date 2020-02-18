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أخبار العالم

أصلي أردوغان.. روائية تركية برأتها المحاكم ويطاردها النظام

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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شريف سيد
قالت الروائية التركية، أصلي أردوغان، إنها تستبعد العودة إلى بلادها، عقب تبرئتها من اتهامات بالإرهاب، واصفة الأمر بالـ "العودة إلى الموت". 

وقال الروائية التركية في حوار مع "فرانس برس": "في هذه الظروف، لا يمكنني العودة بالنظر إلى خطر إمكانية دخولي السجن"، ذولك رغم قرار المحكمة بتبرئتها من الاتهامات. 

وأضافت الروائية التركية التي تعيش في ألمانيا: "لأكون صريحة، لقد فوجئت. اعتقد الجميع تقريبًا أني سأدان، ما زلت عاجزة عن التصديق، لكن أن لم أدن في هذه المحاكمة، سأدان في قضية أخرى".

وبرأت محكمة في اسطنبول الروائية من تهم "محاولة المساس بسلامة الدولة" و"الانتماء إلى مجموعة إرهابية"، وأمرت بالكف عن ملاحقتها بتهمة الدعايا الإرهابية. 

يذكر أن أصلي أردوغان قد حصدت جائزة سيمون دي بوفوار عام 2016، وتم محاكمتها في تركيا ضمن الالاف الذي تعرضوا لمحاكمات غير عادلة عقب انقلاب 2016. 
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