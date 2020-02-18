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ثقافة

مع السودان وضد إسرائيل.. مواقف حاسمة لشيخ الأثريين العرب في قلب اليونسكو.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشف الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام الاتحاد العام للأثريين العرب أن الدكتور علي رضوان رئيس الإتحاد كانت له مواقف حاسمة في اليونسكو،خاصة فيما يتعلق بآثار وتراث الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاحتفالية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار مساء أمس لتأبين عالم الأثار الراحل،بحضور زملائه وتلاميذه وأسرته.

وتابع: أحد هذه المواقف أن الوفد السوداني تقدم لتسجيل موقع أهرامات مروي وهو من أكبر المواقع الأثرية في السودان،ورفض الملف من اليونسكو ولم تسجله، وحينها طلب الدكتور علي رضوان الكلمة وفتح الملف مرة أخري،وظل يحاضر ساعة ونصف في أروقة اليونسكو ونجح في أن ينتزع الموافقة بالكامل على تسجيل موقع مروي، مما جعل الرئيس السوداني يبعث له بطائرة خاصة ومنحه وساما علي ما قدمه.

موقف آخر حدث حينما تقدمت إسرائيل بطلب لليونسكو لتسجيل الطابق الأرضي من المسجد الأقصى على قائمة التراث العالمي، وقدم حينها الوفد الأردني طلبا لعدم السماح لإسرائيل بتسجيل هذا الجزء من المسجد الأقصي،وتم رفض طلب الأردن وكاد طلب إسرائيل يتم قبوله،وهنا طلب الدكتور علي رضوان الكلمة ووقف محاضرا ونجح أن يوقف طلب إسرائيل بالتسجيل.  

وطلب الكحلاوي من الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الأثار تحقيق رغبته ورغبة أسرة الراحل الدكتور علي رضوان،بأن يتم إطلاق اسمه علي إحدى مدارس مدينة التل الكبير،حيث أن حياته أمضاها في العلم، وترك لنا علما، ولا أقل من أن يخلد اسمه علي منشأة علمية.
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