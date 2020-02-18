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ثقافة

عميد آثار القاهرة يرثي شيخ الأثريين في تأبينه: سنطلق اسمه على أكبر مدرجات الكلية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
"لا أجد كلمات أرثيه بها".. هكذا عبر أ.د. أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، في كلمته ضمن احتفالية وزارة السياحة والآثار لتأبين الدكتور علي رضوان، رئيس الاتحاد العام للأثريين العرب، الذي توفي الأربعاء الماضي.

التأبين نظمته الوزارة مساء أمس بحضور عدد كبير من زملاء رضوان وتلاميذه وأسرته،حيث أعلن رجب أن الكلية شرفت في بعض السنوات بعمادة الراحل لها وخرج منها أجيالًا، ولذلك ستطلق إسمه علي على أحد أكبر مدرجاتها تخليدًا لذكراه.

وقال عميد كلية آثار القاهرة، إن الراحل كان دائمًا يردد مقولته الشهيرة "إنما الأمم الآثار ما بقيت فإن هم ذهبت آثارهم ذهبوا" وكان يقصد الراحل أن الآثار هي ملكية الشعب لأرضه وهي تاريخه وتراثه وحضارته.

وكلمات الفقيد تعبر بحق عن المعنى الحقيقي للأثر، وفلسفة وفائدة حمايته وصيانته. الحفاظ عليه، فهو تاريخ الشعوب الملموس، وهو جذور الشعوب، صلاتها بأرضها وبماضيها ونبراسها لمستقبلها، وإن أي أمة أو شعب تركت أثارها وأهملتها فهي أمة فاقدة للهوية والمصداقية.

وأضاف "رجب": "أستدعي هنا قول أمير الشعراء أحمد شوقي حينما قال، "قلب الإنجيل وانظر في الهدى تلقى للتاريخ وزنًا وحسابًا مثل القوم نسيوا آثارهم كلقيط عي في الناس انتسابًا"، فالأمة التي تضيع تراثها وآثارها هي أمة لقيطة ضائعة بلا نسب ولا جذور".
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