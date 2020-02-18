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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الثلاثاء 18 -2-2020 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها دوري أبطال اوروبا ودوري أبطال آسيا.


مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 
بوروسيا دورتموند X  باريس سان جيرمان – ا10:00 مساء - beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X ليفربول –10:00  مساء - beIN Sports HD 2

 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 
إف. سي. طوكيو بيرث جلوري  – الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

إف سي سيئول X  ميلبورن فيكتوري – الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

العين X النصر – 5:00 مساءا beIN Sports HD 3

السد X  سباهان أصفهان – 5:30 مساءا - beIN Sports HD 1

التعاون   الدحيل  – 5:30 عصرا- beIN Sports HD 2

الشارقة X   بیرسبولیس – 5:30 مساءا - beIN Sports HD 4
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