مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة







مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند X باريس سان جيرمان – ا10:00 مساء - beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X ليفربول –10:00 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا إف. سي. طوكيو X بيرث جلوري – الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

إف سي سيئول X ميلبورن فيكتوري – الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

العين X النصر – 5:00 مساءا beIN Sports HD 3

السد X سباهان أصفهان – 5:30 مساءا - beIN Sports HD 1

التعاون X الدحيل – 5:30 عصرا- beIN Sports HD 2

الشارقة X بیرسبولیس – 5:30 مساءا - beIN Sports HD 4

تنطلق اليوم الثلاثاء 18 -2-2020 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها دوري أبطال اوروبا ودوري أبطال آسيا.