مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 18 -2-2020 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها دوري أبطال اوروبا ودوري أبطال آسيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند X باريس سان جيرمان – ا10:00 مساء - beIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد X ليفربول –10:00 مساء - beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
إف. سي. طوكيو X بيرث جلوري – الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
إف سي سيئول X ميلبورن فيكتوري – الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports HD 2
العين X النصر – 5:00 مساءا beIN Sports HD 3
السد X سباهان أصفهان – 5:30 مساءا - beIN Sports HD 1
التعاون X الدحيل – 5:30 عصرا- beIN Sports HD 2
الشارقة X بیرسبولیس – 5:30 مساءا - beIN Sports HD 4