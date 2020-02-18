إصابات خطيرة.. حادث عنيف خلال سباق السرعة الأمريكي بمشاركة ترامب بسيارته الوحش

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صلاته من أجل نجم سباقات السرعة الأمريكي رايان نيومان، عقب تعرضه لحادث خطير أثناء سباق دايتونا 500





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "صلاتي لرايان نيومان، لاعب سباق السرعة العظيم والشجاع".









وقع الحادث في اللفة الأخيرة من السباق، وكان نيومان في المقدمة وسائق آخر ، ريان بلاني ، خلفه مباشرة.





اشتعلت صدمات سيارة بلاني، خلف سيارة نيومان، التي اصطدمت بالجدار وانقلبت قبل أن تصطدم بسيارة أخرى.





وشارك ترامب في سباق دايتونا 500 بواسطة سيارته الوحش، حيث منح السائقين إشارة البدء للسباق وقاد سيارته على حلبة السباق.