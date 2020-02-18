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محافظات

تطعيم 33312 طفلا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالوادي الجديد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، مساء أمس الاثنين،عن تطعيم 10544 طفلًا في ختام اليوم الثاني من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بإجمالي 33312 طفلا على مدار يومين، بنسبة 86.7% من المستهدف تطعيمه على مستوى المحافظة والبالغ 384441 طفلًا طوال فترة الحملة والتي تستمر لمدة 4 أيام.

وأكد محروس تنفيذ الحملة في جميع المدارس والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية القروية، من خلال 225 فرقة طبية لتحصين 384441 طفلًا مستهدف تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال على مستوى مراكز المحافظة الخمسة وقراهم، في حملة تنفذها الوزارة في الفترة من 16- 20 فبراير الجاري، مؤكدًا تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من خلال مراكز التطعيم والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة بمراكز المحافظة الخمسة، كما أن التطعيم آمن ولا توجد أي موانع للتطعيم للأطفال.

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وأضاف أن عملية تطعيم الأطفال تجري من خلال فرق متحركة وثابتة تجوب قرى ومدن المحافظة لتطعيم الأطفال، وأن التطعيم يجري من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع، وجري تقسيم مدن المحافظة إلى قطاعات وتسكين رؤساء لفرق التطعيم للإشراف الكامل على توصيل المصل لكل طفل وقاية من هذا المرض.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أطلقت صباح أمس الأحد، حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بكافة المحافظات، وذلك للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، لرفع الحالة المناعية للأطفال، وذلك من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات، والفرق المتحركة التي تجوب الشوارع والقرى والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وذلك من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل مقيم على أرض مصر ويعد التطعيم ضروريا لكل الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة التي تبدأ من عمر يوم وحتى 5 سنوات على ان تستمر الحملة 4 أيام من 16 فبراير الجاري وحتى 20 فبراير ومن المقرر أن يشارك في الحملة قرابة 90 ألف شخص تم إعدادهم وتدريبهم على العمل ويبلغ عدد المشرفين على الحملة 15 ألف مشرف.
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