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محافظات

بسبب حملة التطعيم.. سيدة فلسطينية تشكر مصر على رعايتها لجميع الجنسيات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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احمد صالح
واصلت الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، عملها بقرى وتجمعات مراكز شمال سيناء، للوصول إلى الأعداد المستهدفة.

وقد أشادت السيدات بالدور الحيوي الذي تقدمه وزارة الصحة، من أجل تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى مراكز المخافظة.

وقالت السيدة أم حسن، فلسطينية الجنسية، إنها تعرفت من مركز الرعاية المتكاملة بالعريش، على مواعيد تنفيذ الحملة، من خلال ندوات التوعية التي سبقت الحملة، وبادرت لتطعيم طفلها "٤ سنوات"، وأكدت أنها خطوات إيجابية من جانب الدولة المصرية التي ترعي كل الجنسيات المقيمة في المحافظة من غير المصريين".

وقدمت الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي، الذي يدعم منظومة الصحة في مصر من أجل الحفاظ على صحة المواطن، ورعايته مجانا من خلال المبادرات الصحية وحملات التطعيم.

وأشارت أم أحمد، إلى أنها سارعت بالذهاب إلى المركز الحضري بالمساعيد، حيث تم تطعيم نجلها ٣ سنوات، مشيرة إلى أن الفريق الطبي يتمتع بمهارة عالية في التعامل مع الأطفال، تؤكد أن هناك عمليات تدريب مسبقة لفريق العمل على كيفية التطعيم للأطفال.

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هذا وقد حققت حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء، إنجازا كبيرا بعد انتهاء اليوم الثاني من بدء فعاليات الحملة.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تطعيم 47124 طفلا بالحملة بنسبة بلغت 85.45% من إجمالي المستهدف.

وأضاف شوكة أنه تم تطعيم 23898 طفلا بالعريش، و16428 ببئر العبد و3928 بالشيخ زويد و255 برفح و1656 بالحسنة و959 بنخل

وقال الدكتور طارق شوكة، إن الفرق الطبية البالغ عددها 425 فريقا التى تنتشر في مختلف قرى وتجمعات المحافظة، وراء تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف شوكة، أن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات المصريين وغير المصريين، وأن التطعيم أمن ومجاني، والمستهدف من التطعيم 55146 طفلا على مستوى المحافظة.

من جانبه قال د. رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، إن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة.

كما وجه د محمد فايز أنيس وكيل مديرية الصحة، أثناء زيارته لمركز حضري المساعيد، بعمل تقرير يومى خلال فترة الحملة ومتابعة فرق التطعيم، التى تعمل وفق خطة عمل محددة، وتم تدريب جميع الفرق الطبية عليها.

 وأكد صبحي، توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.
بسبب حملة التطعيم.. سيدة فلسطينية تشكر مصر على رعايتها لجميع الجنسيات
بسبب حملة التطعيم.. سيدة فلسطينية تشكر مصر على رعايتها لجميع الجنسيات
بسبب حملة التطعيم.. سيدة فلسطينية تشكر مصر على رعايتها لجميع الجنسيات
بسبب حملة التطعيم.. سيدة فلسطينية تشكر مصر على رعايتها لجميع الجنسيات
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