هند النعسانى: مصر تستهدف إعداد جيل يعتمد على العلم والمعرفة بدلا من الحفظ والتلقين

قالت الإعلامية هند النعساني، إن التعليم هو بداية كل نجاح وكل تنمية فى المستقبل، لافتة إلى أن التعليم يخرج أجيالا تلبى احتياجات سوق العمل، كما أن جودة الخريج تكون موازية لاحتياجات سوق العمل والخريجين على مستوى العالم.





وأكدت هند النعساني، خلال برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كانت لدينا فجوة بين المناهج التعليمية وسوق العمل، ولكن الآن أصبح لدينا مدارس تعلم حرف وتخدم التعليم المهنى، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات.





وأضافت أن التعليم فى مصر أصبح قائما على العلم والمعرفة وليس الحفظ والتلقين، مشيرة إلى أنه هناك إعادة نظر لمنظومة التعليم.





وتابعت أن العلم سلاح لا يستهان به، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة تحاول نقل التعليم لمستقبل أفضل.





ونوهت إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت اشتراك طلاب الأول الثانوى العام في منصة التعلم وبنك المعرفة المصرى للاستفادة من المحتوى الرقمى.



