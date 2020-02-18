أكثر من 5000 إسرائيلي بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ23

يبدأ أكثر من 5200 ناخب إسرائيلي اليوم، الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين في الخارج بشكل تدريجي.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن الناخبين سيدلون بأصواتهم في 96 نقطة انتخاب في جميع أنحاء العالم، في 77 دولة.

وأوضحت أن أول من سيصوت في الانتخابات هم الممثلون الإسرائيليون في سفارة إسرائيل في ويلنغتون بنيوزلندا، عند الساعة 10 مساء الثلاثاء، وعند منتصف الليل سيصوت موظفو السفارة الإسرائيلية في أستراليا.

وأفادت القناة بأن المندوبين الإسرائيليين في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس بأمريكا، سيصوتون في الانتخابات عند الساعة 6 من صباح يوم الخميس.

وأشارت إلى أن أكبر عملية اقتراع ستشهدها القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، حيث من المتوقع أن يصوت بها 812 ناخبًا.