مصر تنهي الحجر الصحي للعائدين من الصين.. تحذير من التجمعات في الأعياد الوطنية تحسبا لكورونا.. وفاة مدير مستشفى ووهان بالفيروس.. وتراجع في أعداد الإصابات بالصين.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

الإمارات أول دولة عربية تدير محطة للطاقة النووية

العراق يرفض الحرب على إيران

لبنان: لاريجاني يعقّد مهمة دياب الخليجية ويعرض مساعدة بيروت اقتصاديًا

الهند تحتح على تصريحات أردوغان بشأن كشمير

كندا تؤكد إصابة 32 من رعاياها بكورونا على السفينة الموبوءة

وفيات الفيروس في الصين تقترب من الـ 2000





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد ركزت صحيفة "الأنباء" على إنهاء السلطات الصحية المصرية أمس، الاثنين، فترة حجر صحي، مدتها 14 يوما، كانت قد فرضتها على مئات المصريين، ممن أجلتهم من الصين، والمخالطين لهم، بعد عزلهم في معسكر مغلق بمدينة مطروح على الساحل الغربي للبلاد، والتأكد من عدم حمل أي منهم فيروس كورونا المستجد.





وقالت وزيرة الصحة، هالة زايد، في تصريحات للصحفيين من معسكر الحجر الصحي، إن جميع الحالات آمنة، وليست مصدرا للعدوى، ويمكن التعامل معها بشكل طبيعي، بعد انتهاء فترة حضانة الفيروس.





وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عددا من خضع للحجر الصحي 617 شخصا، من بينهم 302 من العائدين من مدينة ووهان الصينية، يوم الثالث من فبراير.





وأكدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية أنه يجري تتبُّع المُخالِطين الآخرين لهذه الحالة، ونتائج فحصهم حتى الآن سلبية، فضلا عن تعقيم مقر إقامتهم، وتجري متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يوما.





محليا، أبرزت صحيفة "الوطن" إشادة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية، مؤكدًا متابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار الوباء والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية بالابتعاد عن التجمعات والحد منها.





ووجه المجلس وزارة الخارجية للتعميم على البعثات الدبلوماسية في الخارج تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذه السنة، وعلى صعيد الإجراءات الوقائية الداخلية فقد وجه مجلس الوزراء كذلك وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء.





وأشارت صحيفة "السياسة" إلى استقبال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.





وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن أطيب تمنياته للحجرف بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد والعمل على تعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها وأن يعزز بدوره المسيرة التاريخية المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكريس أهدافها.





وأفادت صحيفة "الجريدة" باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم، الثلاثاء، عند 304ر0 دينار، كما استقر اليورو عند مستوى 330ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.





عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الأنباء" إعلان إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة «براكة» للطاقة النووية لصالح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسئولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.





وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على تويتر «مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية».





وقالت صحيفة "السياسة" إن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أعلن رفض بلاده ما سماه "خيار الولايات المتحدة بالحرب" ضد إيران.





وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، ليل أمس الأول، الأحد، أن الحكيم أكد خلال لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، "ضرورة احترام سيادة العراق ودعم جهود الاستقرار في المنطقة"، مشددًا على "رفض العراق للتصعيد والتلويح بخيار الحرب على الجارة إيران من قبل الجانب الأمريكي"، ومجددًا التزام بغداد بحماية البعثات الديبلوماسية وحرمة الدبلوماسيين.





وذكرت صحيفة "الجريدة" أن حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب تكمل اليوم أسبوعها الأول بعد الثقة البرلمانية، من دون أن تتمكن من التقاط أنفاسها، فالتحديات جسيمة، وتراكمات الأزمات على مدى العقود الثلاثة الأخيرة كثيرة في حين خطط الإنقاذ غائبة.





وقالت مصادر سياسية متابعة إن "لاريجاني وصل الى لبنان للمباركة بالحكومة الوليدة، وهو أول دبلوماسي يزور لبنان للتهنئة وسط انكفاء عربي ودولي، سيزيد مهمّة دياب تعقيدا". وأضافت المصادر أن "جولة المسؤول الايراني على الساحة المحلية لن تسعف رئيس الحكومة في مهمّة نزع صبغة الممانعة عنه وإظهار حيادية الدولة اللبنانية في الصراع الاقليمي، بل على العكس، خصوصًا ان الضيف الايراني آت من دمشق، وكأنه في جولة على العواصم التي تعتبرها طهران تحت نفوذها".





والتقى لاريجاني أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. ونقل المسئول الإيراني لعون رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني تناولت العلاقات اللبنانية- الإيرانية.





وشدّد على "أنّنا سنسعى على الدوام، إلى أن تكون العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين، علاقات ممتازة، ونسأل الله لكم التوفيق"، مضيفا: "مستعدون للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية".





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، الاثنين، أن انتصار حلب هو بداية لتحرير كل الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري لن يتوانى في القيام بواجباته الوطنية.





وقال الرئيس السوري في كلمة متلفزة أمس نقلتها القنوات الفضائية السورية موجهة إلى أهالي محافظة حلب بعد سيطرة الجيش السوري على جميع الأحياء والبلدات المحيطة بها وإبعاد المسلحين عنها: «نعي تماما أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب، ولا يعني سقوط المخططات، ولا زوال الإرهاب ولا يعني استسلام الأعداء، لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة، عاجلا أم آجلا».





وأفادت صحيفة "الوطن" باستدعاء الهند السفير التركي أمس الاثنين لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، وحذرت من تبعات ذلك على العلاقات الثنائية.





وقال أردوغان، خلال زيارة لباكستان الأسبوع الماضي، إن وضع الشطر الهندي من كشمير آخذ في التدهور بسبب التغييرات الجذرية التي طبقتها نيودلهي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وإن تركيا تتضامن مع شعب كشمير.





دوليا، أشارت صحيفة "القبس" إلى إعلان التليفزيون الرسمي الصيني اليوم، الثلاثاء، وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت خدمة «تشاينا نيوز سيرفيس» الإخبارية الرسمية عبر موقع التدوين الإلكتروني «ويبو» بأن «ليو تشى مينج»، مدير مستشفى ووتشانج ، أصيب بفيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن أكثر من 72 ألف شخص في أنحاء الصين.





وقد ركزت صحيفة "الوطن" على اعلان السلطات الصينية أمس تسجيل 105 حالات وفاة جديدة و2048 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى أرجاء الصين.





وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أن عدد حالات الوفاة ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 1868 شخصا، في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 72436 شخصا.





وأوضحت صحيفة "الراي" تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى أقل من 2000 حالة اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ يناير، لكن خبراء عالميين قالوا إن من المبكر للغاية الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى.





وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي، موطن العدوى، لكن ذلك جاء على حساب الاقتصاد الصيني وحركة الأعمال العالمية.





في سياق متصل، أشارت صحيفة "الوطن" إلى تأكيد كندا إصابة 32 من رعاياها على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في اليابان، بفيروس كورونا.





جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "تورنتو ستار" عن المتحدثة باسم وزارة الشئون الخارجية "باربارا هارفي".





كما أوضحت "الوطن" إعلان الناقلة الوطنية الروسية إيروفلوت تعليق بعض رحلاتها إلى الصين بسبب تراجع الطلب وسط تفشي فيروس كورونا.





وقالت شركة الطيران في موقعها الإلكتروني إنها ستسير رحلة واحدة يوميا إلى مدينتي بكين وشنغهاي بدلا من رحلتين، بدءا من الثلاثاء إلى الثامن والعشرين من مارس.





وقالت صحيفة "الراي" إن احتجاجات في اليونان تم تنظيمها اليوم، الثلاثاء، ضد إصلاحات جديدة للرواتب التقاعدية، هي الثالثة خلال عقد، تشجع على إطالة فترة العمل.





وستتوقف حركة النقل العام بشكل شبه كامل في أثينا لمدة 24 ساعة، كما ستشهد خدمة العبارات عرقلة، وسيتوقف الصحفيون عن العمل لمدة ثلاث ساعات احتجاجا على مسودة قانون إصلاح رواتب التقاعد.