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محافظات

بالعصا والحجارة.. أطفال قرية بالغربية يطاردون مروجى المخدرات.. شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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أحمد على

شهدت قرية نمرة البصل بمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار ظاهرة مواجهه سائقي التوك توك من مروجي المواد المخدرة من جانب أطفال وشباب القرية الذين حرصوا على مطاردتهم باستخدام العصي والحجارة للإعراب عن رفضهم لتداول المخدرات بين صفوفهم عقب وفاة أحد شباب القرية داخل دورة مياه أحد مساجد القرية لتناوله جرعة مخدرات زائدة.


وكشف حسن محمود أحد أهالي القرية أن الأطفال أقدموا علي مواجهة تلك  الظاهرة السيئة والعادات الخاطئة بمطاردة انتشار "الديلر " وأوكار بيع المواد المخدرة بالقرية مستشهدا ووقوفهم بجوار مسجد الشهاوية الكبير وهم يلاحظون متعاطى يريد شراء المخدرات، ليقوموا بمهاجمته بالعصا والحجارة وطردهم من شوارع القرية وإجبارهم على الخروج منها.


وفاة شاب نتيجة لتناوله جرعة مخدرات زائدة، لم تكن الأخيرة، وإنما توجد وقائع متعددة شبيهة، والقرية أصبحت مقصد لجميع المتعاطين لشراء المواد المخدرة مما جعل الأطفال يقومون بالمبادرة لإنقاذ قريتهم من الوباء المنتشر في الآونة الأخيرة.


وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من قسم مركز المحلة بورود بلاغات من أهالى قرية نمرة البصل بعثورهم على جثة شاب ثلاثينى مجهول الهوية فى دورة مياه مسجد محروس شاهين يشتبه فى وفاته بسبب تناوله كمية كبيرة من المواد المخدرة.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.
بالعصا والحجارة.. أطفال قرية بالغربية يطاردون مروجى المخدرات.. شاهد
بالعصا والحجارة.. أطفال قرية بالغربية يطاردون مروجى المخدرات.. شاهد
بالعصا والحجارة.. أطفال قرية بالغربية يطاردون مروجى المخدرات.. شاهد
بالعصا والحجارة.. أطفال قرية بالغربية يطاردون مروجى المخدرات.. شاهد
بالعصا والحجارة.. أطفال قرية بالغربية يطاردون مروجى المخدرات.. شاهد
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مصرع شخص تناول جرعة مواد مخدرة داخل دورات مياه مسجد في المحلة

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