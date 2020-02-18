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تعليم

منح وخصومات .. لغات وترجمة القاهرة ينظم الملتقى التعليمي الثاني للطلاب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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قسم التعليم

ينظم مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الملتقى التعليمي الثاني بفرع المركز بمدينة الشيخ زايد، يوم الخميس المقبل 20 فبراير الجاري، وذلك لعرض دورات وأنشطة المركز، وتقديم ورش تدريبية مجانية للطلاب في مجال تعلم اللغات.


وأوضحت الدكتورة شاهندا عزت مديرة مركز اللغات والترجمة، أن الملتقى يتضمن عرضًا عن المركز وأنشطته والتعريف بالدورات المستحدثة والخدمات التي يقدمها المركز للطلاب والخريجين سواء من جامعة القاهرة أو الجامعات الأخرى؛ كما يتضمن الملتقى ورش تدريب مجانية لتعلم مباديء اللغتين الفرنسية والألمانية، ومشاهدة ومناقشة فيلم باللغة الإنجليزية ضمن فعاليات نادي السينما.


وأكدت الدكتورة شاهندا، أن الطلاب المشاركون في فعاليات الملتقى سيحصلون على عدد من المنح والخصومات التي يقدمها المركز، بناء على تعليمات رئيس الجامعة بدعم الطلاب واتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من الدورات التدريبية بالمركز، مشيرة إلى أن المركز يخدم الآلاف من طلاب الجامعة في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية، وبخاصة اللغات الأوروبية الحديثة.

منح وخصومات .. لغات وترجمة القاهرة ينظم الملتقى التعليمي الثاني للطلاب
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