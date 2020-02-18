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الرسم الهندسي بالألوان والنقش على الخشب.. أبرز فعاليات مهرجان الخط العربى ..فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرضت فضائية "صدى البلد" من خلال برنامج "صباح البلد" أراء عدد من المشاركين في مهرجان الخط العربى الذي اقيم فى منطقة درب اللبانة بحى الخليفة بمنطقة السيدة زينب، على مدار اسبوعين وشهد 25 فاعلية فنية لتعلم المهارات الحرفية والزخرفة بالخط العربى.

وقال أحمد فايز، مهندس ديكور، إنه التحق بمدرسة القلم لفن الخط العربى، لافتًا إلى أن من شروط المنحة للالتحاق بمدرسة القلم تنظيم ورش عمل للمواطنين مجانًا، مضيفا أنه يدرس الرسم الهندسي بالألوان من خلال ورش العمل، وتعليم المبادئ الهندسية.

وأشار إلى أن ورش العمل بالمهرجان شارك فيها اعمار مختلفة بداية من 18 عاما وحتى 26 عامًا، موضحًا ان مدة الورشة كانت يومين فقط، مضيفًا أن مخرجات الورشة كانت جيدة جدًا.

من جانبها قالت الفنانة التشكيلية، رانيا حافظ، إنها شاركت في ورشة عمل عن الخشب ونقشه بالخط العربى، مؤكدة أنها أول مرة تخوض تجربة التدريس وإعطاء ورشة للشباب.

وتابعت ان فكرة تبادل الخبرات وتبادل المعرفة بين الشباب هام جدًا، موضحة أنه شارك فى الورش الخاصة بها شبابا أعمارهم تتراوح مابين 18 و22 سنة.

من جانبه قال محمد وهدان، مدير مدرسة القلم لفن الخط العربى، إن أغلب المترددين على المدرسة من مناطق تعليمية مختلفة لذلك يعملون على المشاركة بخبراتهم ومهاراتهم مع سكان مناطقهم.
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