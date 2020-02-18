أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18-2-2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2020 بسوق العبور.





وسجلت الطماطم بين 2 و4.5 جنيه للكيلو، البطاطس بين 2 و3 جنيهات، البصل بين 3 و5 جنيهات.





وتراوحت الكوسة بين 4 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.





وسجل الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.





وسجل الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، القلقاس بين 4 و7 جنيهات، بطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه، البسلة من 8 إلى 10 جنيهات.

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي، اليوم، الثلاثاء، بين 2 و4 جنيهات، البرتقال السكري بين 2 و4 جنيهات، البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.





وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه، الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.





وسجلت الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات، الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات، الرمان من 7 إلى 11 جنيهات والكانتلوب من 4 إلى 7 جنيهات.