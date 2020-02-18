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فن

حفلات جورج الراسي ترفع شعار كامل العدد ببيروت

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:52 ص
جورج الراسي
جورج الراسي
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شروق إبراهيم
رفع النجم اللبناني جورج الراسي شعار كامل العدد في حفلاته التي أحياها بالعاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة احتفالات عيد الحب. 

وبدأ جورج الراسي حفلتيه بأغنيته الجديدة "خليها ببالك" وطالبه جمهوره بإعادة غنائها ومجموعة أخرى من أغانيه الرومانسية والشعبية على إيقاع الدبكة اللبناني، كما قدم أغنيات "انت الحب" و"الحب المجنون"، ووحدك انتي وجاي لعنديك وغيرها من أغانيه الناجحة.

ويستعد الراسي خلال الأيام القادمة للسفر العاصمة المصرية القاهرة لاختيار مجموعة من الأغاني الجديدة.
 
وكان جورج الراسي قد طرح مؤخرا اغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان خليها في بالك كلمات يوسف عطية وألحان صلاح الكردي وتوزيع احمد امين وهندسة صوت ياسر أنور.
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